TBMM Libya Tezkeresi için 2 Ocak’ta toplanabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya Tezkeresi için 2 Ocak’ta toplanabilir.

AK Parti Grup Yönetimi tezkere görüşmeleri için bir taslak program hazırlayarak milletvekillerini bilgilendirdi.

AK Parti yönetimi, Libya ile yürütülen müzakereler çerçevesinde gündemdeki Libya tezkeresinin 30 Aralık 2019 Pazartesi günü Meclise gelmesinin muhtemel olduğunu, görüşmelerini yapmak üzere Genel Kurulun 2 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00’de toplanması ihtimalinin söz konusu olabileceğini vurgulayarak tüm milletvekillerinden programlarını buna göre yapmalarını istedi.

28/12/2019 12:58