TBMM Milli Savunma Komisyonu heyeti KKTC’de

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04/02/2024

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TBMM Milli Savunma Komisyonu heyeti KKTC’de

Hulusi Akar başkanlığındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu heyeti KKTC’de temaslarda bulunuyor.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Maraş’ı gezen  Komisyon üyelerine eşlik etti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, gezide Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Meclis Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk de yer aldı.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Maraş ziyaretinde bölgedeki son çalışmalar hakkında bilgi alırken, vatandaşlarla  da sohbet etti.

Akar, burada yaptığı açıklamada bugünlere gelinmesinin kolay olmadığını belirterek, bir çok  Mücahit ve Mehmetçiğin şehit verildiğini anımsattı  ve şehitleri rahmetle andı.

Akar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile  Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Kıbrıs’ın milli bir dava olduğunu ve bu davanın Türk milleti ile birlikte yürütüldüğünü söyledi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerini KKTC’de ağırlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Töre, “Ne mutlu Türk’üm diyene ifadesiyle hepimizin Türk milletiyiz” dedi.

Konuk heyetin yarın devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret etmesi bekleniyor.

04/02/2024 18:31
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TAGS: TBMM Milli Savunma Komisyonu heyeti KKTC’de
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