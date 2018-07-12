TBMM'nin yeni başkanı Binali Yıldırım

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 335 oyla 28. TBMM Başkanı seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlık Seçimi yapıldı.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz'ın başkanlığında toplanan Genel Kurul'daki oylamada, ilk iki turda Meclis Başkanı seçilebilmek için gerekli olan sayıya ulaşılamadı.

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, 28. TBMM Başkanı seçildi.

BİNALİ YILDIRIM'DAN TEŞEKKÜR KONUŞMASI



Teşekkür konuşması yapan Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

''Gazi Meclisimizin 28. Başkanı olarak şahsımı seçmiş olmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Gazi Meclisimize bu dönemde önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimleriyle beraber TBMM yeni yönetim sistemiyle birlikte yasama faaliyetlerine de başlangıç yapıyor. Bu dönemde yüce Meclis'in görevi çok daha artmıştır.

Yeni dönemde yürütmenin bütçe kanun tasarısı dışında Meclis'e tasarı gönderme yetkisi yoktur. Kanun yapma yetkisi tamamen Meclis'e ait olacaktır. Bu durum yasama organını çok daha önemli hale getirmektedir. Meclis araştırması yazılı soru önergesi gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir.

Çalışmalarımızda rehberimiz milletimizin iradesi Anayasamız ve İç Tüzük olacaktır. Seçilmeme katkı sunan bütün milletvekillerine açıkça desteğini ortaya koyan AK Parti Grubu'na MHP Grubu'na teşekkür ediyorum. Oy veren veya vermeyen bütün milletvekillerinin başkanı olacağımın bilinmesini ister hepinizi saygıyla selamlarım.''

1. TUR OYLAMA

Birinci tur oylamada 581 milletvekili oy kullandı. Buna göre MHP'nin de desteklediği AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 331 oy aldı.

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 134 oyla ikinci sırada yer alırken diğer adayların oy dağılımı şöyle oldu:

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 43, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4...

4 oy ise geçersiz sayıldı.

2. TUR OYLAMA

İkinci tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı. Buna göre AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 336 oy aldı.

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 131 oyla ikinci sırada yer alırken diğer adayların oy dağılımı şöyle oldu:

HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 65, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 42, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 4...

6 oy ise geçersiz sayıldı.

3. TUR OYLAMA

Üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı. Buna göre AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım 335 oy aldı.

CHP'nin adayı Erdoğan Toprak 135 oyla ikinci sırada yer alırken diğer adayların oy dağılımı şöyle oldu:



HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş 63, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu 40, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam 5...



6 oy ise geçersiz sayıldı.

Gizli oyla yapılan Meclis Başkanı seçiminde ilk turda ve ikinci turda üye tamsayısının üçte ikisi (400 oy), üçüncü turda ise üye tamsayısının salt çoğunluğu (301 oy) arandı.

5 ADAY YARIŞTI

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, TBMM Başkanı adayı gösterildi.

MHP, AK PARTİ'NİN ADAYINI DESTEKLEDİ



MHP, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin adayı Yıldırım'ı destekleme kararı aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, İYİ Parti Grup Başkanı Ahat Andican, TBMM Başkan adayları da Genel Kurul'da yerini aldı.

Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman da Genel Kurul'u locadan takip etti.

OYLAMA ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Oylama öncesi söz alan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, tutuklu olan iki milletvekilinin oy kullanamayacağını belirterek, "Böyle Meclislere 'ayıplı Meclis' denir. Bu konuyla ilgili Başkanlığın bir değerlendirme yapması gerekir" dedi.

Altay, TBMM'ye bağlı Milli Saray'ların Cumhurbaşkanlığı'na bağlandığını anımsatarak, bu konuda diğer siyasi partilerin görüşlerini merak ettiklerini dile getirdi. Altay, "Milli Saray'ların Beştepe'ye bağlanması, benim için utançtır, ayıptır, zuldür" diye konuştu.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin, TEDAŞ misafirhanesinden, eşyalarıyla birlikte "sokağa atıldığını" savunarak, bu konunun takipçisi olacaklarını, TEDAŞ Genel Müdürü'nün istifasını istediklerini söyledi.



AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kamunun tasarrufunda olan bütün taşınmazların maliye hazinesine ait olduğunu anımsattı.

Muş, "Bunların tahsisiyle alakalı çeşitli düzenlemeler yapılabilir. TBMM'nin sahibi de Külliye'nin sahibi de millettir. Bunun farklı bir tartışmaya çekilmesi doğru değil. İhtiyaçlar dönem dönem gözden geçirilir" dedi.



Kendilerinin de bütün milletvekillerinin yemin etmesini arzu ettiklerini belirten Muş, "Türkiye, bir hukuk devletidir. Yapılan bütün uygulamalar hukuk çerçevesinde yapılmaktadır" ifadesini kullandı.

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Srebrenitsa'da yaşanan soykırımın yıl dönümü olduğunu belirterek, "Kadını, yaşlısı, genci, çocuğu ayırt edilmeden en az 8372 Boşnak'ın katledilmesinin acısı hafızalarımızda tazeliliğini korumaktadır. BM tarafından güvenli bölge ilan edilen ve barış gücü konuşlandırılan bu bölgede bu soykırımın yaşanmış olmasından, uluslararası örgütler ile devletler tarafından alınması gereken dersler vardır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor, bu soykırımın faillerini lanetliyorum. Bir daha böyle olayların yaşanmamasını temenni ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Genel Kurul'da daha sonra Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. Genel Kurul, yarın da saat 15.00'te toplanarak gündemindeki konuları görüşecek.