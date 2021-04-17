TC 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Vefatının 28. Yılında Kabri Başında Anıldı

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 28. yılında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle kabri başında anıldı.

Topkapı'daki Anıt Mezar'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenen törende, Özal ailesi üyeleri ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Törende Erdoğan, Topkapı'daki Anıt Mezar'a Cumhurbaşkanlığı çelengini bıraktı. Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan da merhum Cumhurbaşkanı Özal için İnfitar suresini okudu.

Semra Özal, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bomboş bir dünyada yaşıyorum 28 senedir. O olmayınca benim için her şey boş. Hiçbir şeyin değeri yok, kıymeti yok. Öyle yaşıyoruz işte" dedi.

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17/04/2021 16:40