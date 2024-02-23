TC Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer North Cyprus şemsiye standını ziyaret etti

ads ads ads ads
23/02/2024

ads
TC Abu Dabi Büyükelçisi Tunçer North Cyprus şemsiye standını ziyaret etti

Türkiye’nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ve beraberindeki heyet Dubai Gulfood Gıda Fuarı’nda yer alan North Cyprus şemsiye standını ziyaret etti. 

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Tugay Tunçer’e ziyareti sırasında KKTC Abu Dabi Temsilcisi Umut Koldaş, TC Başkonsolosu Onur Şaylan ile bürokratlar eşlik etti.

Heyeti, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, Daire Fuarlar Amiri Öcal Erten, Sanayi Odası Fuar ve Stant Sorumluları Günce Volkaner ile Hüseyin Ezgin karşıladı.

Volkaner ve Ezgin Büyükelçi Tunçer’e katılımcı firmalar, ihracat ve Odanın fuar çalışmaları konusunda kısaca bilgi verdi.

TC Büyükelçisi Tugay Tunçer ve beraberindeki heyet fuara katılan stantların tümünü tek tek ziyaret ederek katılımcılar ile görüştü.

Odanın düzenlediği standı ve sergiyi çok başarılı bulduğunu belirten Tunçer, bölgeye yapılacak ihracat ve diğer ticari ilişkiler konusunda her türlü desteği vermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

Büyükelçi Tugay Tunçer’e, fuarda standı bulunan Sanayi Odası Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Betmezoğlu geleneksel Kıbrıs kapısı motifli bir tablo takdim etti.

Açıklamada, fuara katılımcılar verimli bir fuar geçirdiklerini söyleyerek, bu yıl özellikle KKTC Temsilcisi Umut Koldaş’ın yoğun ilgisinden ve katkısından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

23/02/2024 13:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.