TC Adalet Bakanı Tunç Cumhuriyet Meclisi heyetini kabul etti

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26/09/2023

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TC Adalet Bakanı Tunç Cumhuriyet Meclisi heyetini kabul etti

 TC  Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,  Cumhuriyet Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KKTC Meclisi Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Hepimizin yüreğini yakan depremin ardından başlatılan adli süreçler hakkında görüş alışverişinde bulunduk."

26/09/2023 10:34
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TAGS: haber, kıbrıs
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