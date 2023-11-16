TC Adalet Bakanlığı’ndan Ogün Samast'ın tahliyesine ilişkin açıklama

Türkiye Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, dün şartlı tahliye edilen Hrant Dink cinayeti hükümlüsü Ogün Samast'ın denetimli serbestlik hakkının 19 Şubat 2022'de doğmasına rağmen bu haktan yararlandırılmadığını, bu yılki iki değerlendirmede koşullu salıvermeye uygun görülmediğini, cezasının da "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun"un genel hükümlerine göre infaz edildiğini bildirdi.

Genel müdürlükten yapılan açıklamada, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in Samast tarafından 19 Ocak 2007'de öldürüldüğü, yapılan yargılamalar sonucunda Yasin Hayal'in ağırlaştırılmış müebbet ve 14 yıl 22 ay 75 gün hapis cezasına çarptırıldığı, koşullu salıverilme tarihinin 25 Temmuz 2047 olduğu belirtildi.

Aynı suçtan hüküm giyen Erhan Tuncel'in toplam 96 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, koşullu salıverilme tarihinin 2040 olduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerin cezalarının infazına devam edildiği kaydedildi.

Ogün Samast hakkında ise İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucunda "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının, olay tarihinde yaşının küçük olması nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 31. maddesi uyarınca 21 yıl 6 ay olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, "Bununla birlikte failin yasak silah taşımaktan aldığı 1 yıl 4 ay hapis cezasının içtiması ile 22 yıl 10 ay hapis cezası kesinleşmiştir." denildi.

Samast'ın, cezaevinde işlediği suçlardan da 2 yıl 36 ay 43 gün hapis cezası daha aldığı, neticeten 24 yıl 46 ay 43 gün olan hapis cezasının infazına tutukluluk tarihi olan 24 Ocak 2007'den itibaren başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hükümlünün, denetimli serbestlik hakkı 19 Şubat 2022 tarihinde doğmuş olmasına rağmen, denetimli serbestlikten yararlandırılmamıştır. Adı geçen hükümlü hakkında 19 Ocak 2023 ve 13 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılan değerlendirmelerde koşullu salıverilmesine uygun olmadığına karar verilmiş, şartlı tahliyesi 15 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte 2015 yılından itibaren hükümlünün 5 kez açık ceza infaz kurumuna ayrılma talebi, 2 kez de denetimli serbestlik talebi uygun görülmemiştir. Bu kapsamda, 7456 sayılı kanun ile yapılan infaza ilişkin düzenlemelerden istifade etmesi söz konusu değildir. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un genel hükümlerine göre cezası infaz edilmiştir."

Açıklamada yer alan 7456 sayılı kanun, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alınması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngörüyordu. Bu değişiklikler arasında bazı suçlar yönünden hükümlülerin açık cezaevine ayrılmasına ilişkin düzenlemeler de bulunuyordu.