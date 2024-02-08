TC Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu KKTC'de incelmelerde bulundu

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, ülkemizin önemli sosyal hizmet modellerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de uygulamak için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tarıkdaroğlu, "Bu kapsamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde hizmet verecek yeni kuruluşlarımızın yapılması amacıyla incelemelerde bulunduk. En kısa zamanda Kıbrıs Türk Halkına bu hizmetlerin sunulması için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Bu habere tepkiniz:

