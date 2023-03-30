TC bakan yardımcıları Yılmaz ve Duran’dan Başkan Uluçay’a ziyaret

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30/03/2023

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TC bakan yardımcıları Yılmaz ve Duran’dan Başkan Uluçay’a ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Gazimağusa Belediye (GMB) Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

GMB’den verilen bilgiye göre, Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler için taziye ziyaretinde bulunan Yılmaz ve Duran Başkan Uluçay’a başsağlığı mesajlarını ileterek, kentin acısını paylaştı.

Türkiye’de yaşanan depremin ülke genelinde de büyük bir matem yarattığını ifade eden Başkan Uluçay, acının Gazimağusa kentinde en derinde hissedildiğini belirtti.

Uluçay, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran’a taziye mesajları ve ziyaretleri için teşekkür etti.

30/03/2023 14:44
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TAGS: Rıdvan Duran, Süleyman Uluçay
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