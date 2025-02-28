TC Büyükelçiliği KEİ Ofisi tarafından Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verilecek

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ofisi, Kıbrıs Vakıflar İdaresi iş birliğiyle Ramazan ayı boyunca iftar yemeği verecek.

KEİ Ofisi’nden yapılan açıklamada, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke ve Lefkoşa’ya bağlı 18 noktada her gün 7 bin 300 kişiye, 23 gezici noktada ise ay boyunca toplam 5 bin 900 kişiye iftar yemeği verileceği kaydedildi.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nce ise, 3 sabit ve 23 gezici noktada iftar yemeği ikram edileceği belirtilen açıklamada, Ramazan ayı boyunca kurulacak 21 sabit ve 46 gezici noktada toplam 235 bin iftar yemeğine ulaşılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada 21 iftar noktası şu şekilde açıklandı:

“Gazimağusa: Dörtyol Cami, Maraş Ulu Cami, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Yeniboğaziçi Cami

Girne: Nurettin Ersin Paşa Cami, Hz. Ömer Cami, Karaoğlanoğlu Cami, Dikmen Cami

Güzelyurt: Fatih Cami, Yukarı Bostancı Cami, ODTÜ

İskele: İskele Merkez Cami

Lefke: Lefke Avrupa Üniversitesi, Gemikonağı Cami

Lefkoşa: Gönyeli Yalçın Park, Hamitköy Cami, Lefkoşa Sanayi Cami, Hz. Ebubekir Cami, Hala Sultan Cami, Sevkad, İyilik Evi”

Açıklamada, gezici iftar noktalarının da sosyal medya hesaplarından takip edilebileceği, tüm halkın Ramazan soflarına davetli olduğu kaydedildi.