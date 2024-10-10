TC Büyükelçisi Serim, KTSYD yönetim kurulunu kabul etti

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10/10/2024

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TC Büyükelçisi Serim, KTSYD yönetim kurulunu kabul etti

 Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

KTSYD’den verilen bilgiye göre, görüşmede büyükelçiye, dernek tarihi ve çalışmaları hakkında bilgi verildi.

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’yle her zaman  yakın işbirliği içerisinde olduklarını ve işbirliğini en üst seviyede tutma arzusu içerisinde olduklarını ifade etti. 

Görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçiliği Basın Müşaviri Nuri Cihangir Şahin de yer aldı.

10/10/2024 12:59
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TAGS: TC Büyükelçisi, Serim, KTSYD
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