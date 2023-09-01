TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, Siyasi ve Barış İnşa İşleri ile Barış Operasyonlarından Sorumlu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kılıç, Jenca ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Gelecek günlerde gerçekleştirilecek BM Genel Kurul toplantısı, Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler ve tahıl koridoru çalışmalarının ele alındığı görüşmede, özellikle Kıbrıs meselesinde Kıbrıs Türklerinin kazanılmış haklarının korunması ve bu meseleye adaletsiz yaklaşımın artık sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

Görüşmede, tahıl koridoru çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu, konu hakkında BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca, Türkiye'ye çabalarından dolayı müteşekkir olunduğunu dile getirdi.