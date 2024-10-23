TC Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz: Hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları hedef almıştır

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları hedef almıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum.

Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır.

Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir.

Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir."