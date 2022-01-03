TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 ihracat rakamını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılında toplam ihracatın geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. ''Bu bir rekordur'' diyen Erdoğan, ''İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştık'' şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Milletin felaketinden siyasi rant devşirme peşinde koşan muhalefetin abuk sabuk tekliflerine rağmen Türk ekonomisine asla kontak kapattırmadık. Her ne kadar salgın bir sağlık krizi olarak başlasa da ekonomiden turizme, eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatın her alanını olumsuz etkiledi. Türkiye ekonomisi 2021 Ekim ayı itibarıyla salgın öncesi döneme göre 2 milyon ilave istihdam oluşturmuştur. Türkiye ilk defa krizlerin altında ezilen değil, krizleri yöneten hatta krizleri fırsata çeviren bir ülke konumuna gelmiştir.

2021 İHRACATI 225 MİLYAR 368 MİLYON DOLAR

2021 toplam ihracatımız geçen yıla göre yüzde 32,9 oranında artışla 225 milyar 368 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu bir rekordur. 2002'de sadece 87,6 milyar dolar olan dış ticaret hacmimizi 2021 yılında 496,7 milyar dolara ulaştırdık. İhracat yapılan 75 fasıl ürün grubunda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat değerine ulaştık. (İhracat hedefi) 2022 hedeflerimizi 250 milyar dolar olarak revize ediyoruz. Dış ticaret açığımız önceki yıla göre yüzde 7,8 azalışla 45,9 milyar dolara gerilerken ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 83,1'e yükseldi. En fazla ihracat artışı nereye biliyor musunuz? Amerika. Türkiye bunu da başardı. İhracatımız Güney Amerika'ya yüzde 86,6, AB dışı Avrupa ülkelerine yüzde 29, yakın ve Ortadoğu'ya yüzde 22,6, Kuzey Afrika'ya 44,8 oranında artmıştır. Biz şu anda dünyayla yarışıyoruz. Küresel bazda bir yarışın içindeyiz. Son 12 ayın 11'inde ihracat rekoru kırdık.

''TÜRK LİRASI DEYİP GEÇMEYİN''

Türk Lirası ile ticaret gerçekleştirdiğimiz ülke sayısını her geçen gün daha yukarı taşıyoruz. Ne olur 'Türk Lirası' deyip geçmeyin. Paramız çok önemli."

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03/01/2022 12:18