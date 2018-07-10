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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a Gitti

Erdoğan, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.10'da Azerbaycan'a hareket etti.

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10/07/2018

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'a Gitti
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmek üzere özel uçak "TUR" ile saat 09.10'da Azerbaycan'a hareket etti.
Başkan Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca ve bazı ilgililer uğurladı.
Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek

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TAGS: erdoğan, haber, kıbrıs
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