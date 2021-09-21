TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’i kabul etti

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21/09/2021

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’i kabul etti

TC Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, New York’taki Türkevi’nde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, BM 76. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bulunduğu ABD’de Yeni Türkevi Binası Açılış Töreni’ne katıldı. Erdoğan, törenin ardından açılışı gerçekleştirilen Yeni Türkevi binasında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı gerçekleşti. 

21/09/2021 09:14
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TAGS: Erdoğan, BM, haber, kktc
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