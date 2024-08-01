TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heniyye için yarın milli yas ilan edildiğini duyurdu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle yarın bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Heniyye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, kendi imzası bulunan Milli Yas İlanı'na ilişkin karar da yer aldı.

Söz konusu kararda, "Filistin davasının önde gelen liderlerinden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin 31 Temmuz 2024 tarihinde Tahran'da gerçekleştirilen menfur bir suikast neticesinde şehit olması nedeniyle bir gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 2 Ağustos 2024 Cuma günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür. Bilgilerini ve gereğini rica ederim." ifadelerine yer verildi.