TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için hummalı hazırlık
10/07/2018
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda hummalı bir hazırlık var.
Saat 19.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Cumhurbaşkanlığı'nda hazırlıklar son hızıyla sürüyor.
Erdoğan'ın ziyaretine Türkiye ve Güney Kıbrıs'tan basın mensupları da yoğun ilgi gösteriyor.
Erdoğan ile Akıncı, çalışma yemeğinin ardından basın toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanlığı’ndaki basın toplantısı saat 21.00’de başlayacak.