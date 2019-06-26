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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya gitti

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26/06/2019

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya gitti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler  Zirvesi'ne katılmak üzere saat 20.10'da "TC-TRK" uçağıyla Japonya'ya gitti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı  Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Valisi Vasip Şahin  ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.  Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Japonya'ya  hareket etti.

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TAGS: TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’ya gitti, haber, kıbrıs,
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