TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır"

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır" dedi.

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13/02/2025
Türk Ajans Kıbrıs

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır"

AA’nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı'nın ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ve Türk halkının dün olduğu gibi bugün de Keşmirlilerle dayanışma içinde olduğunu kaydetti.

Erdoğan, "Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. Pakistan'ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu takdirle karşıladıklarını belirten Erdoğan, Pakistan ile gerek Birleşmiş Milletler gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinlilerin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretinde olduklarını dile getirdi.

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TAGS: TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Pakistan’ın Kıbrıs Türkünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır"
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