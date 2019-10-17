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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence ile görüştü

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17/10/2019

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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’i kabulü sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Pence’i Külliye’ye gelişinde karşılayan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Erdoğan’ın makamına kadar eşlik etti.

Mike Pence ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamına çıktı.

Erdoğan ile tokalaşan Pence, “Beni kabul ettiğiniz teşekkür ediyorum.” dedi. Pence’nin sözlerinin çevirisini ise TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı.

Jeffrey de Türkçe “Merhaba Sayın Cumhurbaşkanı, nasılsınız?” diye sordu, Erdoğan’ın “Sağ olun, sizler nasılsınız?” sorusuna da “Çok iyiyim, sağ olun efendim.” karşılığını verdi.

Kabulün ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

17/10/2019 19:13
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TAGS: TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pence ile görüştü, haber, kıbrıs,
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