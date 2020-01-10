TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tatar ve Özersay’ı kabul etti
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti
10/01/2020
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Televizyon Kulesi’ndeki incelemelerinin ardından Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ne geçti.
Erdoğan burada Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da bulunduğu kabulde, bölgede ve Akdeniz’de yaşanan son gelişmeler ele alındı.