TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları söküp atma vakti gelmiştir

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayetçilerin 27 Mayıs 1960 darbesiyle Türkiye'nin ayağına vurduğu 12 Eylül rejiminin perçinlediği prangaların sökülüp atılma vakti artık gelmiştir." dedi.

Erdoğan, Danıştay Konferans Salonu'nda düzenlenen Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni ve IASAJ Seminer Kapanış Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliğinin 2023 yılı Yönetim Kurulu toplantısı ve seminerinin kapanışı vesilesiyle katılımcılarla birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

Programa katılmak üzere yurt içinden ve yurt dışından Ankara'ya teşrif eden misafirlere "hoş geldiniz" diyen Erdoğan, 2 gün boyunca verimli oturumların yapıldığına inandığı seminer programının idari yargı için hayırlara vesile olmasını diledi.

Erdoğan, bugün resmi açılışı yapılan eğitim tesisinin inşasına fiilen geçen yıl eylül ayında başlandığını, tesisi 10 ay gibi çok kısa bir sürede tamamlayarak Danıştay'ın hizmetine sunduklarını dile getirdi.

Toplantı salonu, fuaye alanı, açık terası ve 500 kişilik çok amaçlı salonuyla toplam 785 metrekare alana sahip eğitim tesisinin, başkanlığın hizmet içi eğitim başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşılayacağını anlatan Erdoğan, tesisin hayırlı olmasını diledi, kazandırılmasında emeği geçenlere tebrik etti.

Yargı organlarımız modern, ferah, görkemli binalarda hizmet veriyor"

Milletin teveccühüyle 2002'de ülkeyi yönetme sorumluluğunu ilk kez üstlendiklerinde adaleti, 4 önceliklerinden biri olarak ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun bu önceliklerimizden hiçbir zaman taviz vermedik. Bu hedefimizin bir yanında hak ve özgürlüklere dair devrim niteliğinde düzenlemeler varken diğer yanında adalet hizmetlerindeki altyapı eksikliklerinin giderilmesi bulunuyordu. Merdiven altı denilebilecek yerlerde adalet dağıtılmaya çalışıldığı o kötü manzaraları tamamen unutturmak için çok ciddi çaba harcadık. Yüksek yargı organlarımızın tamamını, sundukları hizmetin mehabetine ve saygınlığına uygun hizmet binalarına kavuşturmaya gayret ettik. Allah'a hamdolsun bu çabalarımızda muvaffak olduk. Bugün yüksek yargı organlarımızın hepsi modern, ferah, görkemli, her türlü ihtiyacın gözetildiği binalarda milletimize hizmet veriyor."

Türkiye'nin teknolojinin de getirdiği imkanlar sayesinde adalet hizmetlerinin sunulmasında her geçen yıl çıtayı biraz daha yükselttiğini ifade eden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geç gelen adalet, adalet değildir düsturuyla yargı kurumlarımızın görevlerini hakkıyla ve zamanında ifa edebilmeleri için gereken her türlü desteği sağlıyoruz. İster adli ister idari olsun adliyenin kapısını adaletin de kapısı haline getirinceye kadar durmadan, dinlenmeden çalışmayı sürdüreceğiz. Milletimize vaadimiz olan Türkiye Yüzyılı'nı adaletin de yüzyılı yapmakta kararlıyız, azimliyiz. Bunu da yürütmesi, yasaması ve yargısı ile hep beraber dayanışma içinde hareket ederek gerçekleştireceğiz. Danıştayımızın güzide mensuplarına bu gayretlerimizde bizlere verdikleri ve verecekleri tüm destekler için şimdiden teşekkür ediyorum."

Cumhuriyet'in 100. yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, içinde bulunulan ekim ayının Türkiye'nin tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

29 Ekim'de bu topraklarda kurulan son devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşılacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yaşını bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz. Son bir asrın kapsamlı muhasebesini yaparken aynı zamanda milletimizin demokratik kazanımlarını daha da güçlendirmeye çalışıyoruz. Amacımız Cumhuriyetimizin ikinci asrına daha emin adımlarla birlik ve beraberliğimizi daha da kuvvetlendirmiş bir şekilde girmektir."

Sivil anayasa talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletme idealimizin tepesinde ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak vardır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yeni anayasa) Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Klasörler dolusu delile rağmen terör elebaşılarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak, eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı gerçekten anlayamıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dostlarımızdan, kınamayla birlikte somut adımlar görmek istiyoruz. Bizi teskin, terörü telin eden beyanatların, yaramıza merhem olmayacağı bilinmeli." açıklamasında bulundu.