TC Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslararası toplumu KKTC’yi tanımaya davet ediyorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan BM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu konuşmada, Kıbrıs’ta federasyon modelinin geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

Erdoğan, uluslararası toplumu, KKTC’yi tanımaya ve tecriti kaldırmaya davet etti.

Yunanistan, Güney Kıbrıs ve bölge ülkelerine açık çağrıda bulunan Erdoğan, “Doğu Akdeniz’de başta enerji ve çevre alanlarında, her türlü işbirliği ve diyaloğa hazırız” ifadesini kullandı.

Adada kalıcı çözüme her zaman olumlu katkı verdiklerini belirten Erdoğan, bunun Rumlar tarafından karşılık görmediğinin altını çizdi. Erdoğan, “Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan taraf, daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’ydi” dedi.

Erdoğan, federasyon tezini reddederken, tecridin kaldırılması ve KKTC ile direk ilişki kurulması çağrısını yineledi.

Erdoğan, KKTC’nin de katkısı ile Türk Devletleri Teşkilatı’nın işlevinin de artırılacağı mesajını verdi.

Erdoğan şunları söyledi:

Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye’nin anahtar rolü yadsınamaz.

Kıbrıs Adası’nın kuzeyi ve batısında, ilan edilmiş kıta sahanlığında Türkiye’nin, Ada’nın tümünün etrafında ise Kıbrıs Türklerinin hakları vardır.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden 50 yıl, Rumların ortaklık devletini gasp etmesi sonucunda Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 61 yıl geçti.

O günden bugüne kadar Ada’da barış ve sükûnet hakim oldu.

Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan taraf, daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’ydi.

Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir.

Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır.

Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır.

Bugün uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum.