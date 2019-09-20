TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ABD'ye gidecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine iştirak etmek üzere 21-25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış bir güvenli bölge için 45 günlük takvimde geri sayım sürüyor. Operasyon da dahil Ankara'nın planları hazır. Her türlü seçenek masada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye ziyareti güvenli bölge konusunda belirleyici olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile de bir araya gelecek. Görüşmede Amerika Birleşik Devletleri ile güvenli bölge çalışmalarında gelinen nokta değerlendirilecek. Erdoğan, Türkiye'nin "güvenli bölge" konusundaki kararlılığı bir kez daha anlatacak. Atılması gereken adımları hatırlatacak.

Suriyeli mültecilerin geri dönüşü konusunda destek isteyecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda dünya kamuoyuna seslenecek. Türkiye'nin mülteciler için yaptıklarını anlatacak. Güvenli Bölge'nin Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için önemli bir liman olduğu mesajını verecek, destek isteyecek.

Çok sayıda devlet başkanıyla görüşecek

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın New York'ta görüşme trafiği yoğun olacak. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber

20/09/2019 22:16