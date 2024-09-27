TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden UBP Genel Başkanlığa seçilen Üstel’i telefonla arayarak kutladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Ünal Üstel’i kutladı.

Erdoğan, Amerika’dan Türkiye’ye dönüşü sonrasında Ulusal Birlik Partisi kurultayında yüzde 66’lık oyla yeniden UBP Genel Başkanlığı’na seçilen Başbakanı Ünal Üstel’i telefonla aradı.

Erdoğan, Başbakan Ünal Üstel’i kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

Başbakan Ünal Üstel de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu nazik ve samimi kutlamadan dolayı en içten teşekkürlerini iletti.