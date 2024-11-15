TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik mektubu

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik mektubu gönderdi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tatar'a KKTC'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla gönderdiği mektupta, "Bu onurlu günde büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü'nün gurur ve coşkusunu kıvançla paylaşıyor, milletim ve şahsım adına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadeleri yer aldı.

İşte o mektup:



Sayın Cumhurbaşkanı, Kıymetli Kardeşim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 41'inci yıldönümü münasebetiyle Zat-ı Devletleri'ne ve Kıbrıs Türkü kardeşlerime en kalbi tebriklerimi iletiyorum. Kıbrıs Türk halkının 60 yılı aşkın bir süredir verdiği destansı varoluş mücadelesinin en kıymetli tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, kuruluşundan bu yana egemenliğini her geçen gün daha da tahkim etmek suretiyle geleceğe emin adımlarla ilerlemesi bizler için büyük gurur kaynağıdır. Kıbrıs meselesinin Ada'daki gerçekler temelinde, adil ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşması, ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescili ve haklarının teslim edilmesiyle mümkün olacaktır. BM 79. Genel Kurulu'nda bu sene bir kez daha kayda geçirdiğim gibi, uluslararası toplum üzerine düşeni artık yapmalı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyarak ülkeniz ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler tesis edilmesinin önü açılmalıdır. Kıbrıs Türkü'nün varlığını teminat altına alan ve Ada'ya barış getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılını idrak ettiğimiz bu özel senede, Anavatan ve Garantör Türkiye Cumhuriyeti'nin her daim Kıbrıs Türk halkının yanında olmaya, hak ve hukukunu korumaya devam edeceğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu onurlu günde büyük Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkü'nün gurur ve coşkusunu kıvançla paylaşıyor, Milletim ve şahsım adına 15 Kasım Cumhuriyet Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyorum. Recep Tayyip Erdoğan