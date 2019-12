TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İHA açıklaması

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Cenevre'de, gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Bir gazetecinin, KKTC'ye gönderilen İHA'larla ilgili sorusuna, "Bunların gerekirse, sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. İhtiyaca göre her şey, her an değişebilir. Bunun yanında zaten Libya kendisi bu tür ihtiyaçlarını karşılıyor. Askeri Güvenlik ve İşbirliği Anlaşması aramızdaki dayanışmayı daha da güçlü kılacak. Tabii şu anda Geçitkale'ye inen İHA'ların konumu, işlevi de önemli. Bu süreci de aynı hızla devam ettireceğiz" cevabını verdi

Kuzey Kıbrıs’ta Geçitkale’ye İnsansız Hava Araçları gönderilmesi ve oranın bir İHA üssü haline getirilmesinin bölge açısından önemi de gündemdeydi" diyen Erdoğan, “Bunların gerekirse, sayılarını daha da artırma durumumuz söz konusu. Bu süreci de aynı hızla devam ettireceğiz” dedi.

18/12/2019 14:45