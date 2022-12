TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazı açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı, milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız.” dedi.

Erdoğan, Erzurum yeni miting alanında, Gürcükapı Kentsel Dönüşüm Projesi, İspir-Rize İl Sınırı Yolu ve Çat Afet Konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Buradaki konuşmasına vatandaşları selamlayarak başlayan Erdoğan, Erzurum'la kucaklaşmanın bahtiyarlığı içinde olduğunu söyledi.

Erzurum'un, Malazgirt'ten de önce, 1048 yılındaki Pasinler Zaferi'yle Anadolu'yu ebedi yurt haline getiren yolu açtığını hatırlatan Erdoğan, Alvarlı Efe'nin ifadesiyle "Erzurum, kilidi mülki İslam" olduğunu kaydetti.

Geçen asırda, milletin istiklalini ve istikbalini kefensiz toprağa düşen binlerce şehidin omuzlarında yeniden yükseltenin yine Erzurum olduğunu belirten Erdoğan, "Bu aziz şehrin insanları, Türküyle, Kürdüyle, Çerkeziyle her kökenden, her mezhepten insanıyla, İspirlisiyle, Karayazılısıyla 'Dadaş' sıfatını bileklerinin hakkı, yüreklerinin cesaretiyle kazanmıştır." diye konuştu.

Cumhuriyet'in ilk asrının, Doğu Anadolu'daki lokomotifinin Erzurum olduğuna işaret eden Erdoğan, Erzurum'u, Türkiye Yüzyılı'nda kuzeyden güneye, doğudan batıya, Karadeniz'den Kafkasya'ya tüm bölgenin parlayan yıldızı haline getirmek istediklerini vurguladı.

"Şu ihtişam her şeyi çok açık, net, ortaya koyuyor. Sadece bunu istemekle kalmıyor, gereğini de yerine getiriyoruz." diyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz, her devirde, bugün de birileri akıllarına geleni söylemeyi siyaset, her kulaklarına üfleneni proje sanıyor. Biz ise 20 yıldır her sözümüzü tutmuş, her vaadimizi yerine getirmiş, her vizyonumuzu hayata geçirmiş, her projemizi inşa etmiş bir kadroyuz. Bizde yalan yok, bizde hakikat var. Bu anlayışla, geçtiğimiz 20 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza attık. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizin tüm şehirleriyle birlikte Erzurum'un da altyapı eksiklerini giderdik. Hak ve özgürlük hayallerini gerçekleştirdik. Bugün de hem sizlerle hasret gidermek hem de yapımı tamamlanan projelerimizin resmi açılışını yapmak için huzurlarınıza geldik, Erzurum'a geldik."

- "Hayati önem taşıyan projeyi tamamlayacağız"

İspir-Rize yolunun, Karadeniz limanlarıyla Erzurum arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli ulaşım projelerinden biri olduğunun altını çizen Erdoğan, yaklaşık 20 kilometrelik bu yolu, üzerindeki toplam uzunluğu 1,5 kilometreye yaklaşan 3 ayrı tünelle ve bir köprüyle bugün resmen hizmete açacaklarını söyledi.

"Erzurum'a, İspir'e, Rize'ye bu yakışır." diyen Erdoğan, bir ucu da Ovit Tüneli'ne uzanan, toplam yatırım tutarı 1 milyar 350 milyon lira olan bu proje sayesinde, güzergah üzerinde yaz, kış kesintisiz, güvenli, konforlu araç trafiğinin işleyebileceğine işaret etti.

Bunun çok daha huzur ve rahatlık sağlayacağını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"İnşası süren Kırık ve Dallıkavak tünellerinin bitmesiyle Erzurum'la birlikte ülkemiz için de hayati önem taşıyan bu projeyi tümüyle tamamlayacağız. Erzurum'un kışı ve soğuğu meşhur olabilir ama bizim de ülkemizin dört bir yanını sarıp sarmaladığımız neyimiz var? Doğal gaz hatlarımız var. Bugün, Olur, Tekman, Çat ve Karayazı ilçelerimizi de doğal gazla buluşturuyoruz. Böylece Erzurum'un 20 ilçesinin 19'u doğal gazın rahatlığına ve ekonomikliğine kavuşuyor."

Sadece Erzurum'da yaptıkları doğal gaz yatırımlarının yaklaşık 4 milyar lirayı geçtiğini belirten Erdoğan, "Karadeniz'de keşfettiğimiz gazı, milli sistemimize bağlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Pazartesi günü bu konuda yeni müjdeleri milletimizle paylaşacağız. Aynı şekilde Karadeniz gazını kullanıma sunduktan sonra milletimize vereceğimiz yeni müjdeler olacak. Hep söylediğim gibi, Türkiye'nin imkanlarını, milletimizin her kesimine sunarak, adım adım refahımızı yükseltecek, güvenliğimizi güçlendirerek, huzurlu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz." dedi.

- "Erzurum coşkuyla sahip çıkacak"

Bugün resmi açılışını yapacakları projelerden birinin de Çat ilçesindeki 261 adet afet konutu ve müştemilatı olduğunu belirten Erdoğan, Büyükşehir Belediyesinin 2 bin 816 konutu ve 418 iş yerini kapsayan kentsel dönüşüm projeleriyle, Erzurum Kalesi Tarihi Kültür Yolu Projesi'nin resmi açılışını da yapacaklarını söyledi.

İstanbul ve Ankara'da başlattıkları, yurt içinde ve yurt dışında büyük ilgi gören kültür yolu festivallerini, Anadolu'ya da yaydıklarını dile getiren Erdoğan, gelecek yıl 10 ilde yapılacak Kültür Yolu Festivallerinden birinin adresinin de Erzurum olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin önemli bir markası olma yolunda hızla ilerleyen Kültür Yolu Festivali'ne Erzurum'un coşkuyla sahip çıkacağına inandığını kaydetti.

Erzurum'un son dönemde elde ettiği bir diğer başarının da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 2025 yılı Turizm Başkentliğine seçilmesi olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kış sporları konusunda zaten ülkemizin parlayan yıldızı olan Erzurum'u, inşallah sporun, kültürün, sanatın diğer alanlarında da hak ettiği seviyeye getireceğiz." dedi.

24/12/2022 15:45