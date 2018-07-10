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TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Ziyaret Programı Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu akşam KKTC’ye gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu.

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10/07/2018

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KKTC Ziyaret Programı Belli Oldu
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Enformasyon Dairesi’nin yaptığı açıklamaya göre, Erdoğan,  bugün saat 19.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk koyup, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için saat 19.15’te Cumhurbaşkanlığı’nda resmi karşılama töreni düzenlenecek. Erdoğan, saat 19.30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile baş başa görüşme gerçekleştirecek. 

Erdoğan ile Akıncı, çalışma yemeğinin ardından basın toplantısı yapacak. Cumhurbaşkanlığı’ndaki basın toplantısı saat 21.00’de başlayacak.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gecenin ilerleyen saatlerinde adadan ayrılması bekleniyor.

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TAGS: Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Erdoğan, Yeni kabine, Haber, Türkiye, cumhurbaşkanı
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