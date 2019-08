TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'li gençleri kabul etti

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "KKTC'deki gençlerimiz ile Türkiye'deki gençlerimiz arasında birlik ve beraberliğin, arkadaşlığın, dostluğun gelişmesini arzu ediyoruz.

Oktay, Gençlik ve Spor Bakanlığının gençlik kamplarına katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Türkiye'ye gelen gençleri kabul etti.

Kabulde konuşan Oktay, gençleri Türkiye'de ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gençlerle daha sık bir arada olmak istediklerini belirten Oktay, "Hem KKTC'deki gençlerimiz hem de Türkiye'deki gençlerimiz arasında bu birlik ve beraberliğin, arkadaşlığın, dostluğun gelişmesini arzu ediyoruz. Sizin bugün burada olmanız da aslında bunun belki ilk adımlarından." diye konuştu.

Gençlere, "Burası sizin vatanınız, burada misafir değilsiniz." diye seslenen Oktay, KKTC'de olduğu gibi Türkiye'deki gençlik kamplarında da gençlerin ev sahibi olduğunu ifade etti. Oktay, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki tüm öğrencilerimize tanıdığımız haklardan siz de eşit şekilde faydalanma hakkına sahipsiniz. Ana vatanınıza hoş geldiniz. Bunu Türkiye'de hissedin istiyoruz. Kıbrıs sizin vatanınızdır ama bilin ki Türkiye de sizin vatanınızdır, misafir değilsiniz burada. Kıbrıs'taki her bir köyle, ilçeyle, beldeyle nasıl bütünleşmeniz gerekiyorsa, oradaki arkadaşlarınızla birlik ve beraberlik içinde olmanız nasıl bizleri güçlendirecekse, aynı şekilde Türkiye'deki 82 milyon da sizinle birliktedir, bunu böyle bilin. Buradakiler de sizin arkadaşınızdır, dostunuzdur, kardeşlerinizdir."

KKTC ile Çanakkale ziyareti programları da yaptıklarını ve bunun devam ettiğini anımsatan Oktay, bunun ikinci kısmının Gençlik ve Spor Bakanlığının kampları olduğunu ifade etti.

Oktay, ortaokul ve lise öğrencilerinin kamplar için müracaatta bulunabildiklerini, sayının fazla olması halinde kura yönetimiyle seçilebileceklerini anlattı.

Müracaat sonucu öğrencilerin, 81 ildeki gençlik kamplarında misafir edildiğini dile getiren Oktay, "Arzumuz şu; tamamen doğal ortamda arkadaşlıklar, dostluklar oluşsun, hem anavatanınızı biraz daha yakından tanıyor olun ama o dostluk ve arkadaşlıklar vesilesiyle aileler arasında da arkadaşlıklar, dostluklar oluşsun istiyoruz. Belki bir sonraki aşamasında buradan Kıbrıs'a, Kıbrıs'tan buraya ailelerin ziyaretine dönüşsün bu ilişkiler." diye konuştu.

Bu ziyaretlerin kültürel boyutu da bulunduğunu aktaran Oktay, KKTC'li gençlerin Türkiye'deki güzellikleri görmeleri açısından gençlik kamplarını önemli bulduğunu dile getirdi. Oktay, "İnşallah buradan çok güzel duygularla, arkadaşlıklarla ayrılacağınıza eminim." dedi.

Gençlerin iki ülke arasında aynı zamanda "kültür ve gönül elçileri" olduğunu dile getiren Oktay, ülkelerine döndüklerinde Türkiye'yi anlatıyor olmalarının önemine işaret etti.

Oktay, KKTC Büyükelçiliğinin Ankara'da başlattığı çalışmalar olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Biz, 'Nasıl olsa birbirimizi tanırız.' diye düşünmüşüz, aslında öyle değil, birbirimizi yakından tanıyor olsak bile hala daha da tanıyacak birçok şeyimiz olduğunun unutulmaması lazım. Bu yıl Ankara'da, Kıbrıs'taki şehirlerimizin tanıtımıyla ilgili faaliyetlerimiz olacak. İstanbul'da yapıldı. Lefkoşa, Güzelyurt, Lefke, Gazimağusa günleri gibi ayrı ayrı şehirlerimizi tanıtıp aynı şekilde Kıbrıs'ta da Gaziantep, Hatay, Adana günleriyle şehirlerimizi tanıtalım. Folklorumuzu, yiyeceklerimizi, giyeceklerimizi, kültürlerimizi tanıtmakta fayda var. Ondan sonra da iş adamları birbirleriyle tanışsın, siz okullarınızı bitirdikten sonra sizin çalışabileceğiniz iş alanlarını geliştiriyor olsunlar. O çerçevede çalışmalar devam ediyor ama bunun tohumunu atacak sizlersiniz. Bu iş birliğinin, sağlıklı iletişimin temellerini atacak olan sizlersiniz."

Oktay, gençlere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevgi ve selamlarını da iletti.

"Kamp deyip geçmeyin, her işin bir öğretisi vardır"

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da gençlik kamplarının, ana vatan Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkinin ilerleyerek devam etmesi ve daha yakın olarak iki tarafın birbirini tanımasına yardımcı olabilecek bir çalışma olduğuna dikkati çekerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bunun daha ileriye taşınması gerektiğini vurgulayan Taçoy, Türkiye'nin KKTC'nin arkasında olmasının önemini aktardı.

Taçoy, 38 ilde, 38 kamp alanında değişik yörelerden gençlerin tanışmasının önemine işaret eden Taçoy, 60 yıl önce de Kıbrıs'tan Türkiye'ye askeri eğitim almak için gelindiğini anımsattı.

"Kamp deyip geçmeyin, her işin bir öğretisi vardır." diyen Taçoy, kampların gerek iş ve eğitim hayatında gerekse sosyal yaşantıda iki ülke arasındaki temasın çok daha iyi bir noktaya gelebilmesi için verilebilecek bir uğraşın ürünü olduğunu vurguladı. Taçoy, "Bütün şiarımız, isteğimiz; iki tarafın gençlerinin, hem Türkiye hem de KKTC'deki gençlerin birbirini anlayarak, ileriye doğru daha güzel günlerin oluşturulabilmesi için uğraş verilmesidir. İnşallah daha fazla gencimizi buralara getireceğiz. KKTC'de nüfusumuz az olabilir ama unutmayın arkamızda 80 küsur milyonluk Türkiye var."

Konuşmaların ardından öğrencilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, gençlere gittikleri illerde herhangi bir ailenin kapısını çalıp onlarla tanışmaları tavsiyesinde bulundu.

Öğrenciler de davetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kabulde Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş ile Bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

