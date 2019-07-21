TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve heyeti adadan ayrıldı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak amacıyla KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve beraberindeki heyet, temaslarını tamamlayarak adadan ayrıldı.

Oktay’ı Ercan Havalimanı’nda, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile diğer bazı askeri ve sivil yetkililer uğurladı.