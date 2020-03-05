TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar ile görüştü

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05/03/2020

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar ile görüştü
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Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde dün akşam gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, Türkiye tarafından KKTC'deki çeşitli sektörlerin desteklenmesi amacıyla serbest bırakılan 170 milyon liralık kaynağın kullanım alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunularak, başta ulaştırma ve turizm olmak üzere KKTC'de yürütülen projeler değerlendirildi.

05/03/2020 19:15
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TAGS: TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar ile görüştü, haber, kıbrıs,
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