TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay dün akşam KKTC’den ayrıldı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’deki temaslarını tamamlayarak, dün akşam adadan ayrıldı

ads ads ads ads
10/11/2022

ads
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay dün akşam KKTC’den ayrıldı

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’deki temaslarını tamamlayarak, dün akşam adadan ayrıldı.

Toplu açılış ve lansman törenine katılan Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi Projesi’nin yapılacağı alanı ziyaret etmişti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la görüşen TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay temasları çerçevesinde Yeşilyurt’ta kadın girişimciler ve üreticilerle de bir araya gelmişti.

Oktay'ı Ercan'dan Başbakan Ünal Üstel ve öteki yetkililer uğurladı. 

10/11/2022 09:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Fuat Oktay, KKTC
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.