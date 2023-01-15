TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Fazıl Küçük'ü andı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 39. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

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15/01/2023

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs Türkü'nün özgürlük mücadelesinin lideri Fazıl Küçük'ü andı

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin lideri Dr. Fazıl Küçük'ün vefatının 39. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Ömrünü Kıbrıs Türkü'nün varoluşuna adamış, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü vefatının 39. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

15/01/2023 15:29
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TAGS: fuat oktay, doktor küçük
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