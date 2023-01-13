TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı
Oktay, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 11'inci yılında andı.
13/01/2023
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 11'inci yılında andı.
Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ömrünü Kıbrıs davasına adamış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 11. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.