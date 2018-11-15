TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Rum tarafının uzlaşmaz tutumu Kıbrıs'ta çözüme engel

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kıbrıs'taki müzakere sürecine ilişkin, "Hala çözüme ulaşılamamış olmasının nedeni, çözümsüzlüğü şiar edinen Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin 35. kuruluş yıl dönümü törenine katıldı.

Oktay, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'taki müzakere sürecine ilişkin, "Hala çözüme ulaşılamamış olmasının nedeni, çözümsüzlüğü şiar edinen Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur" değerlendirmesinde bulundu.



KKTC'nin, Kıbrıs'ın kurucu ve eşit iki parçasından biri olduğuna işaret eden Oktay, şöyle konuştu:



"Kıbrıs Rum tarafının bu gerçeği sulandırma yönündeki çabalarına bugüne kadar izin verilmemiştir, bundan sonra da verilmeyecektir. Haklı ve dik duruşumuzu Kıbrıs'ta, Suriye'de ve Libya'da da aynı kararlılıkla sergilemeyi sürdüreceğiz."