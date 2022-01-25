TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sonuçların hayırlı olmasını diledi

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25/01/2022

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sonuçların hayırlı olmasını diledi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ülkemizdeki seçim sonuçlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diledi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “KKTC’deki seçim sonuçları siyasi partilere ve Kıbrıs Türkü’ne hayırlı olsun. Demokratik olgunlukla geçen seçim süreci sonunda seçilen milletvekillerini kutlar, Türkiye-KKTC gönül birlikteliğini perçinleyerek KKTC’nin kalkınması için yapılacak çalışmalarda başarılar dilerim” ifadesini kullandı.

25/01/2022 08:48
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TAGS: fuat oktay
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