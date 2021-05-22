TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Vadili’yi ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “KKTC Sulamaları İletim Tüneli’nin açılışının ardından Vadili’yi ziyaret etti. Oktay burada Mesarya Bölgesi belediye başkanları ve halkla biraraya geldi.

Oktay, Türkiye’den gelen suyun sulama amacıyla Mesarya ile buluşturulmasının ardından bölgenin kalkınmasının hız kazanacağını söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay KKTC Sulamları İletim Tüneli’nin açılışının ardından Vadili’yi ziyaret etti. Oktay, Vadili Belediye Binası’nda, Vadili, Akdoğan, İnönü, Paşaköy ve Beyarmudu Belediye Başkanları ve bölge halkıyla bir araya geldi. Fuat Oktay, burada yaptığı konuşmada, tünelle birlikte Mesarya Ovası’na da can suyunun ulaşacağını hem bölge topraklarının verimliliğinin hem de gelirin artacağını ifade etti. Oktay, tarımdaki projelerin devam edeceğini bunun yanısıra gençlere de spor tesisi ve altyapı çalışmalarının tamamlanması için de çalışmaların sürdüğünün müjdesini verdi.

500 yataklı hastane projesini bu yıl içerisinde tamamlamayı, Havalimanını ise kısa sürede bitirmeyi hedeflediklerini anlatan Oktay, “Ada’nın en büyük havalimanı olacak. Salgın sonrasına daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Turizm de ayağa kalkacak” dedi. Alternatif sanayi çalışmalarının devam ettiğini de belirten Fuat Otay bunun için yasal değişiklik gerektiğini başbakan Saner’le çalışmaları sürdüklerini de aktardı.

Fuat Oktay, “ Hep birlikte inşalah çok daha güzel bir ülke yaratacağız. Hedefimiz Eşit egemen bir devlet olarak KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durabilmesidir. Çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz.” ifadelerini kullandı. Vadilili olan Bağımsız milletekili Hasan Topal da KKTC’nin egemen bağımsız bir devlet olduğuna vurgu yaparak bu yönde sonuna kadar ğüzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti ve Fuat Oktay’a bir kitabını takdim etti. Vadili Belediye Başkanı Mehmet Adahan da minnet ve şükran duygularını ifade ederek devlet olmanın önemine dikkat çekti. Başbakan Ersan Saner ise Anadolu’nun sağlıklı ve tertemiz sularının Geçitköy barajına dolduktan sonra tünelle Güzelyurt ve meserya ovalarına ulaşacağını aktararak, kuru tarımla anılan meseryadan daha verimli şekilde yararlanılabileceğini söyledi. Saner, “ekonomik kalkınmamızın önünde kişmse duramayacak” dedi.

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de su herzaman hayattır diyerek suyun önemine işaret etti. Erdoğan hükümetleri döneminde cumhuriyet tarihinin en fazla barajlarının yapıldığına işaret eden Pakdemirli, “bozkır ve yeşilin buluşmasında mutlaka yeşil kazanmalı”dedi. Geçitköy barajında şuanda yüzde 95 doluluk olduğuna da dikkat çeken Pakdemirli, “Mesderya’ya buradan gelecek suyla bölge kalkınacak cennet adamız daha da cennet bir hale gelecek bunun için hertürlü çabayı sarfedeceğiz” dedi. Yapılan konuşmaların ardından bölge halkının sorunları da dinlendi.

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22/05/2021 20:43