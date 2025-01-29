TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Üstel ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile görüştü. Görüşmeye daha sonra hükümet ortakları da katıldı.

Başbakanlık’ta gerçekleşen baş başa görüşme saat 20.20 sıralarında başladı ve yaklaşık bir saat sürdü.

Üstel ile Yılmaz'ın baş başa görüşmesinin ardından hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görüşmeye katıldı.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti, açıklama yapılmadı.

KKTC’de gün buyu yoğun temaslarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’in bu akşam adadan ayrılması bekleniyor.