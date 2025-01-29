TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Üstel ile görüştü

YAYIN TARİHİ:
ads ads ads
29/01/2025

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Üstel ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet  Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile görüştü. Görüşmeye daha sonra hükümet ortakları da katıldı.

Başbakanlık’ta gerçekleşen baş başa  görüşme saat 20.20 sıralarında  başladı ve yaklaşık  bir saat sürdü.

Üstel ile Yılmaz'ın baş başa görüşmesinin  ardından  hükümet ortakları Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile  Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da görüşmeye katıldı.

Görüşme, basına kapalı gerçekleşti, açıklama yapılmadı.

KKTC’de gün buyu yoğun  temaslarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’in bu akşam adadan ayrılması bekleniyor.

YAYIN TARİHİ:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad ad
TAGS: TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Üstel ile görüştü
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.