TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Güvercinlik ve Vadili’yi ziyaret etti

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretleri kapsamında Güvercinlik ve Vadili’yi ziyaret etti.

Köy halkıyla bir araya gelen Yılmaz’a, Başbakan Ünal Üstel de eşlik etti.

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek ve vatandaşlar tarafından Güvercinlik köy meydanında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları ile karşılanan Yılmaz, burada Güvercinlik halkına da seslendi.

Köy ziyaretlerine Meclis Başkanı Zorlu Töre ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve bazı bakanlar, milletvekilleri de katıldı.

Belediye Başkanı Bebek, Yılmaz’ın ziyaretinin bölge için onur ve gurur olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Bebek, Anavatan Türkiye’nin her zaman yanlarında olduğunu belirterek, taleplerini iletti, Türkiye’ye bölgeye yaptığı yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Başbakan Ünal Üstel de, Yılmaz’a desteğinden ve ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitirenleri anan Üstel, hükümet olarak Türkiye ile birlikte her zaman et ve tırnak gibi beraber olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Üstel, gençlerin bölgelerinde kalması, yaşam kurması için Türkiye ile birlikte protokoller çerçevesinde çalışmalar yaptıklarını anlatarak, hedeflerinin, halkın köyüne, yerine, bölgesine toprağına sahip çıkması olduğunu kaydetti.

Kırsal kesim arsaları yanında sosyal konut projesi ile ilgili çalışmaları anlatan Üstel, kredi paketleri hazırladıklarını belirtti, hiç ev sahibi olmayan gençlere, kadınlara ailelere destek vereceklerini söyledi.

Üstel, bu bölgede tarım yanında sanayiyi de geliştireceklerini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, KKTC temasları ile ilgili bilgi verdi, ziyareti çerçevesinde faydalı görüşmeler yaptığını söyledi.

Sağlık, eğitim, altyapı, enerji ve tüm alanlarda görüşmeler yapıldığını ifade eden Yılmaz, kendisine gösterilen sıcak karşılamaya teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileten Yılmaz, halkın Regaip Kandili’ni kutladı, “Barışa sağlığa huzura vesile olsun” temennisinde bulundu.

KKTC’nin 40 yaşında bir devlet olduğunu, Barış Harekatı’nın üzerinden yarım asır geçtiğini ancak izolasyon ve ambargolara rağmen bugün gelişmiş bir devlet olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti olarak 100 yıllık birikimlerini ayrılmaz parçaları olan KKTC ile paylaştıklarını anlattı.

Türkiye’nin yeni yüzyılının KKTC’nin de yüz yılı olacağını, kardeşlik içinde ülkenin gelişmesi, yeni hedeflere ulaşılması için her alanda çalışacaklarını ifade eden Yılmaz, tarımda bu bölgeyi desteklediklerini, bu çerçevede bölgeyi sanayileşmede de ileriye taşıyacaklarını, sanayi alanında büyük bir hamle yapacaklarını anlattı.

Yılmaz, bölge için hayırlı olmasını dileyerek, Türkiye ile birlikte KKTC’yi de her bakımdan çok farklı yerlerde taşıyacaklarını kaydetti.