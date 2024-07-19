TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kıbrıs’ta kalıcı bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçeklerle mümkün olacaktır

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, mesajında kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, gazilerimize şükranlarını sundu.

Yılmaz, 1974 yılında gerçekleşen Kıbrıs Barış Harekâtı’na önderlik eden merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’i saygıyla andı. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve egemenlik mücadelesinin önderlerinden merhum Dr. Fazıl Küçük’e Allah’tan rahmet diledi.

Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk halkının varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüslerin tarihe gömüldüğünü belirten Yılmaz, Enosis hayali uğruna her türlü mezalimi gerçekleştirenlerin önlerinin ilelebet kesildiğini ifade etti. Kıbrıs Türkü’nün barış ve özgürlük ortamına kavuştuğunu vurguladı.

Yılmaz, Barış Harekâtı’nın sağladığı güvenlik ve özgürlük ortamının, 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanına da imkan tanıdığını belirtti. Kıbrıs Türk halkının her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını ispatladığını, hukuk dışı ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinciyle her türlü sınamanın üstesinden gelecek güce ve iradeye sahip olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılmasının, sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacağını belirten Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 2021 yılında Cenevre’de sunulan çözüm vizyonuna tam destek verdiklerini ifade etti. Yılmaz, bu vizyonun öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesini, bunu müteakip Ada’da iki devletin kendi aralarında işbirliği modellerini ele almasını öngördüğünü hatırlattı.

Türkiye’nin, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni asla yalnız bırakmayacağını vurgulayan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kıbrıs Türk halkının layık olduğu müreffeh yarınlara ulaşması için her alanda kalkınmasını desteklemeye ve KKTC ile dayanışma içinde Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceklerini belirtti.

Yılmaz’ın mesajı şu şekilde:

Yakın tarihimizin en şanlı diriliş destanlarından birisi olan Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıldönümünde,

kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Gazilerimizi minnetle ve şükranla selamlıyorum!

1974 yılında Kutlu Barış Harekâtı’na önderlik eden merhum Başbakan Necmettin Erbakan ve Bülent Ecevit’i saygıyla yâd ediyorum. “20 Temmuz ömrümün en mutlu günü” diyen Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’a ve egemenlik mücadelesinin önderlerinden merhum Dr. Fazıl Küçüğe Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun!

Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kıbrıs Adası’nın egemen eşit ve ortak sahibi Kıbrıs Türk halkının varlığına ve egemenliğine kasteden teşebbüs tarihe gömülmüştür.

Enosis hayali uğruna her türlü mezalimi gerçekleştirenlerin önleri ilelebet kesilmiştir.

Kıbrıs Türkü, barış ve özgürlük ortamına kavuşmuştur.

1974 Barış Harekatı’yla Garantör Devlet Türkiye, Ada’da yıllardır süregelen katliama son vermekle kalmamış, aynı zamanda tüm Kıbrıs Adası’na barış getirmiştir.

Barış Harekatı’nın sağladığı güvenlik ve özgürlük ortamı, 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanına da imkan tanımıştır.

Kıbrıs Türk halkı, tarihsel süreç içerisinde her daim barışa ve çözüme olan bağlılığını ispatlamıştır.

Maruz bırakıldığı hukuk dışı ve insanlık dışı kısıtlamalara rağmen, birlik ve dayanışma bilinci ve hukukuna sahip çıkma kararlılığıyla her türlü sınamanın üstesinden gelebilecek güce ve iradeye sahip olduğunu her vesileyle göstermiştir.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ancak sahadaki gerçekleri esas alan bir çerçeveyle mümkün olacaktır.

Bu anlayışla, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar tarafından 2021 yılında Cenevre’de sunulan, öncelikle Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, bunu müteakip Ada’da iki devletin kendi aralarında işbirliği modellerini ele almasına dair çözüm vizyonuna tam destek verdiğimizi bir kez daha ifade etmek isterim.

Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün haklı davasında en büyük destekçisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni asla yalnız bırakmayacaktır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Kıbrıs Türk halkının lâyık olduğu müreffeh yarınlara ulaşmasını sağlamak için; tarımdan ulaştırmaya, enerjiden sağlığa her alanda kalkınmasını desteklemeye ve KKTC ile dayanışma içinde Kıbrıs Türkü’nün hak ve çıkarlarını korumaya devam edeceğiz.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı yürekten kutluyorum!