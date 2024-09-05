TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın KKTC’ye geliyor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın KKTC’ye gelecek.

İki günlük temasları çerçevesinde yarın ve cumartesi günü devlet ve hükümet yetkilileriyle bir araya gelecek Yılmaz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Sahada bazı projeleri inceleyeceğini de açıklayan Cevdet Yılmaz’ın yarın sabah saatlerinde KKTC’de olması, cumartesi öğle saatlerinde de ülkeden ayrılması bekleniyor.