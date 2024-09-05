TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın KKTC ziyaret programı…

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05/09/2024

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TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın KKTC ziyaret programı…

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yarın saat 10.30’da KKTC’ye gelecek ve Ercan Havalimanı’nda basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek olan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı’nda Enerji Arz Güvenliği Toplantısına katılarak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ortak basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanında incelemelerde de bulunacak olan TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Başbakan Ünal Üstel ile Gaziler ve Askeri Hastanelere ilişkin protokole de imza atacak.

05/09/2024 20:14
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TAGS: TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın KKTC ziyaret programı…
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