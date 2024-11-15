TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

"Kıbrıs, milletimizin vazgeçilmez milli davasıdır. Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz"

ads ads ads
15/11/2024

ads
TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Kıbrıs, milletimizin vazgeçilmez milli davasıdır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve saygıyla anıyorum. Kıbrıs, milletimizin vazgeçilmez milli davasıdır. Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."

15/11/2024 13:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Fahrettin Altun
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.