TC Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılını kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Kıbrıs, milletimizin vazgeçilmez milli davasıdır." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, KKTC'nin kuruluşunun 41. yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

KKTC'nin kuruluşunun 41. yıl dönümünü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerle kutladığını belirten Altun, şunları kaydetti:

"KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi ise minnet ve saygıyla anıyorum. Kıbrıs, milletimizin vazgeçilmez milli davasıdır. Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu geçmişte olduğu gibi bugün de aynı kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz."