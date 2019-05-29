TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakçı: Raporda yer alan haksız eleştiriler kabul edilemez

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye raporuna tepki gösterdi ve "Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir" dedi.

Avrupa Birliği Genişleme Raporu açıklandı. Raporda Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaşmaya devam ettiği ve yeni fasıl açılmayacağı belirtildi.

Rapora ilişkin açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı şunları söyledi:

- Raporda yer alan haksız ve orantısız eleştirileri kabul etmemiz mümkün değildir.

- Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır, 14 fasıl siyasi olarak engellenmiştir.

- Yunanistan istedi diye herhangi bir üye ülkenin sınırları AB tarafından belirlenemez. AB, Kıbrıs sorununu hadsiz bir şekilde karşımıza çıkararak, katılım sürecimizi zora soktu.

- Raporda Türkiye'nin AB'den uzaklaştığına dair geçersiz bazı ifadeler var. Türkiye sapasağlam yerinde duruyor.

- Vize serbestisi için 66 kriter yerine getirildi.

- Siyasi reform sürecine ilişkin yeterince vurgu yapılmadı.

- Pasaportlarımız AB ile uyumlu hale gelmiştir.

- Yargının işleyişi alanındaki eleştiriler kabul edilemez.

- Metinde FETÖ terör örgütünden sivil toplum örgütüymüş gibi 'Gülen hareketi' şeklinde bahsedilmesi kabul edilemez.

- Yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde, eski sistemin aksine, Cumhurbaşkanı hesap verebilir konuma getirilmiştir.

- AB'nin Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemesi herkes için faydalı olacaktır.

- Hukuka inanan herkes YSK kararlarına saygı duymalı. Türkiye oyların yeniden sayıldığı tek ülke değil.

- Türkiye, Gümrük Birliği anlaşmasını güncellemeyi ve AB ile ilişkileri geliştirmeyi istemektedir.

- Türkiye'nin AB üyeliği en yararlı üyelik olacaktır.