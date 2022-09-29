TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye artık dünyanın merkezinde

TC Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, “Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC oldu” dedi.

Kıran, "Türkiye'nin küresel bir güç olarak nitelendirilmesinin en önemli sebebi, sahada ve masada güçlü bir şekilde varlık göstermesidir” ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret eden Kıran, partisinin il başkanlığına geçerek partililerle bir araya geldi.

Kıran, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyonlarla Suriye'den gelen tehditleri sınır ötesine taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin sadece Suriye'de değil Irak, Libya ve Doğu Akdeniz'de de adımlar attığını belirten Kıran, şöyle konuştu:

"Dünyanın merkezi olarak nitelendirilen bir coğrafyada yaşıyoruz, Doğu Akdeniz, bu coğrafyanın merkezinde uluslararası teorisyenlerce dünyanın kalbi olarak nitelendiriliyor. 'Doğu Akdeniz'e hakim olan, dünyaya da hakim olur' demek yanlış olmaz. Güçlü bir ülke olabilmek için hem sahada hem de masada varlık göstereceksiniz. Türkiye'nin küresel bir güç olarak nitelendirilmesinin en önemli sebebi, sahada ve masada güçlü bir şekilde varlık göstermesidir. Sahada ve masada gösterdiğimiz güçlü varlıkla Doğu Akdeniz'de dengeleri değiştiren Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC oldu. Aynı şey Libya'da, Suriye'de, Rusya ve Ukrayna savaşı için de geçerli."

- "Türkiye artık dünyanın merkezinde"

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmaya başlamasının hemen ardından savaşın durdurulması için en samimi gayreti gösteren ülkenin Türkiye, en güçlü liderliği gösteren liderin de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu vurgulayan Kıran, şunları kaydetti:

"Şu anda bütün dünya bu savaşın durdurulması için bütün ümidini Türkiye'ye yönlendirmiş durumda. Bu savaşı çözerse Türkiye çözer, bu savaşı durdurursa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan durdurur inancına sahipler. Bunu da yine sahada ve masada gösterdiğimiz güçlü, samimi, ilkeli ve dengeli dış politika anlayışıyla başardık. Türkiye artık dünyanın merkezinde Türkiye Cumhuriyeti'nin, dünyanın ekseninde Türkiye'nin yer aldığı iddiasını, bu iddianın salt bir ülke iddiası olmaktan öte bütün insanlığın ihtiyaç duyduğu daha adil bir dünya hedefine ulaşmak için en geçerli formül olduğuna inanan bir hikayenin aktörüdür. Türkiye artık bugün küresel bir güç olarak resmediliyor. Bunu da biz söylemiyoruz, son dönemde pek çok ülkenin liderinden duyduk."

Kıran, Türkiye'nin sahada ve masada hem oyun kurmaya hem kendisine ve insanlığa karşı kurulan oyunları bozmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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29/09/2022 09:50