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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Özersay Bir Araya Geldi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi. 

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09/11/2019
HK

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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Özersay Bir Araya Geldi

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile bir araya geldi. 
Bakan Çavuşoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 24. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'da bulunan Özersay ile görüştü. 
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mevkidaşı Özersay ile iki ülke arasındaki iş birliğini değerlendirdiklerini bildirdi. 

09/11/2019 12:52
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TAGS: TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,  Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, haber, kıbrıs
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