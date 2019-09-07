TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Resmi temaslarına Pazartesi günübaşlayacak olan Bakan Çavuşoğlu’nun KKTC’deki programına ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın resmi sitesinden de açıklama yapıldı.

Açıklamada,“Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kıbrıs konusu ile Doğu Akdeniz’dekison gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuları ele almak üzere KKTC makamları ve siyasi parti liderleriyle biraraya gelecek” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu Pazartesi günü saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, ardından saat 10.35’te Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Bakan Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta

Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, aynı gün 18.15’te adadan ayrılacak.

BRT