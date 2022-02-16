TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı
Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını, hastalığı hafif geçirdiğini açıkladı.
16/02/2022
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını, hastalığı hafif geçirdiğini açıkladı.
Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.
Hastalığı hafif geçirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.