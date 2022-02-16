TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı

Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını, hastalığı hafif geçirdiğini açıkladı.

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16/02/2022

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TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu koronavirüse yakalandı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını, hastalığı hafif geçirdiğini açıkladı.

 Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bugün yaptırdığı COVID-19 testinin pozitif çıktığını kaydetti.

Hastalığı hafif geçirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Çalışmalarıma ara vermeden bir süre evden devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin." dedi.

16/02/2022 13:51
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TAGS: çavuşoğlu, koronavirüs, yakalanma,
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